Макрон и Зеленский встретятся 26 марта в Елисейском дворце
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin/EPA)

В среду, 26 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон будет принимать в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщило медиа BFM TV.

Зеленский и Макрон встретятся в Париже для подготовки к саммиту "коалиции желающих", который состоится в четверг, 27 марта. В нем примут участие страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности.

Елисейский дворец сообщил, что Макрон на встрече еще раз подтвердит Зеленскому свой приоритет – Франция продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

Лидеры двух стран сделают заявления для прессы перед двусторонней встречей и рабочим ужином.

А в четверг, 27 марта, Макрон организует новый саммит по гарантиям безопасности для Украины. Он станет продолжением встреч, прошедших в последние недели во Франции и Британии.

  • 17 марта 2025 года сообщалось, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран. В правительстве Британии рассказали подробности.
  • 21 марта стало известно, что Зеленский посетит встречу "коалиции желающих", которая состоится в Париже.
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