Макрон и Зеленский встретятся 26 марта в Елисейском дворце
В среду, 26 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон будет принимать в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщило медиа BFM TV.
Зеленский и Макрон встретятся в Париже для подготовки к саммиту "коалиции желающих", который состоится в четверг, 27 марта. В нем примут участие страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности.
Елисейский дворец сообщил, что Макрон на встрече еще раз подтвердит Зеленскому свой приоритет – Франция продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Украине.
Лидеры двух стран сделают заявления для прессы перед двусторонней встречей и рабочим ужином.
А в четверг, 27 марта, Макрон организует новый саммит по гарантиям безопасности для Украины. Он станет продолжением встреч, прошедших в последние недели во Франции и Британии.
- 17 марта 2025 года сообщалось, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран. В правительстве Британии рассказали подробности.
- 21 марта стало известно, что Зеленский посетит встречу "коалиции желающих", которая состоится в Париже.