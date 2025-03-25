Макрон и Зеленский встретятся 26 марта в Елисейском дворце

А 27 марта в Париже состоится очередная встреча "коалиции желающих"

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin/EPA)

В среду, 26 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон будет принимать в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщило медиа BFM TV.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Зеленский и Макрон встретятся в Париже для подготовки к саммиту "коалиции желающих", который состоится в четверг, 27 марта. В нем примут участие страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности.

Елисейский дворец сообщил, что Макрон на встрече еще раз подтвердит Зеленскому свой приоритет – Франция продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

Лидеры двух стран сделают заявления для прессы перед двусторонней встречей и рабочим ужином.

А в четверг, 27 марта, Макрон организует новый саммит по гарантиям безопасности для Украины. Он станет продолжением встреч, прошедших в последние недели во Франции и Британии.