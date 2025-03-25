Макрон і Зеленський зустрінуться 26 березня в Єлисейському палаці
У середу, 26 березня, президент Франції Емманюель Макрон прийматиме у Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського. Про це повідомило медіа BFM TV.
Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі для підготовки до саміту "коаліції охочих", який відбудеться у четвер, 27 березня. У ньому візьмуть участь країни, готові надати Україні гарантії безпеки.
Єлисейський палац повідомив, що Макрон на зустрічі ще раз підтвердить Зеленському свій пріоритет – Франція продовжить надавати військову та фінансову підтримку Україні.
Лідери двох країн зроблять заяви для преси перед двосторонньою зустріччю та робочою вечерею.
А у четвер, 27 березня, Макрон організовує новий саміт щодо гарантій безпеки для України. Він стане продовженням зустрічей, які відбулися останніми тижнями у Франції та Британії.
- 17 березня 2025 року повідомлялося, що до "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн. В уряді Британії розповіли деталі.
- 21 березня стало відомо, що Зеленський відвідає зустріч "коаліції охочих", яка відбудеться в Парижі.