Макрон і Зеленський зустрінуться 26 березня в Єлисейському палаці

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський (Фото: Ludovic Marin/EPA)

У середу, 26 березня, президент Франції Емманюель Макрон прийматиме у Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського. Про це повідомило медіа BFM TV.

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Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі для підготовки до саміту "коаліції охочих", який відбудеться у четвер, 27 березня. У ньому візьмуть участь країни, готові надати Україні гарантії безпеки.

Єлисейський палац повідомив, що Макрон на зустрічі ще раз підтвердить Зеленському свій пріоритет – Франція продовжить надавати військову та фінансову підтримку Україні.

Лідери двох країн зроблять заяви для преси перед двосторонньою зустріччю та робочою вечерею.

А у четвер, 27 березня, Макрон організовує новий саміт щодо гарантій безпеки для України. Він стане продовженням зустрічей, які відбулися останніми тижнями у Франції та Британії.