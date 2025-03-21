Зеленський озвучив головну тему саміту "коаліції охочих" у Парижі

Володимир Зеленський і Петр Павел (Фото: Офіс президента)

Наступного тижня в Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих", на ньому обговорюватимуться питання гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного з чеським колегою Петром Павелом брифінгу.

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За словами глави держави, наступного тижня у нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

"У нас є багато питань. Я сподіваюсь, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важливий саміт, можна його так назвати "коаліція охочих", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що учасники обговорюватимуть стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни й недопущення нової агресії з боку Росії. Зокрема, як зазначив Зеленський, на заході торкнуться питання інфраструктури військового контингенту та підтримки української армії.

"Де? Скільки? Хто готовий бути в "коаліції охочих", а хто поки що не готовий. У кожної країни є різні на це об'єктивні або суб'єктивні причини", – сказав президент.

Він висловив сподівання, щоб за підсумком цієї зустрічі вдасться "вийти з якоюсь конкретикою".