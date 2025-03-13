Bloomberg: Макрон і Стармер ведуть переговори з 37 державами про створення "коаліції охочих"

Дві ядерні держави в Європі намагаються скласти план, щоб допомогти гарантувати безпеку Києву

Кір Стармер та Емманюель Макрон (Фото: Neil Hall / EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон ведуть переговори з 37 державами про створення "коаліції охочих" щодо України, якщо буде досягнуто мирного врегулювання. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

Лондон та Париж намагаються зміцнити позицію України на переговорах, оскільки президент США Дональд Трамп прагне досягти врегулювання у війні з Росією.

Дві ядерні держави в Європі намагаються скласти план, щоб допомогти гарантувати безпеку Києву, а Москва вимагає, щоб українська армія була значно скорочена в межах будь-якого врегулювання.

Міністри оборони п’яти основних військових держав Європи (Франції, Британії, Італії, Польщі та Німеччини) провели переговори в Парижі в середу, 12 березня, щоб узгодити підтримку України на тлі відступу США.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що наступного тижня очільники оборонних відомств знову зустрінуться, щоб продовжити обговорення "військового планування" у разі врегулювання війни Росії проти України.

Стармер і Макрон ведуть переговори з 37 країнами про створення "коаліції охочих", якщо буде досягнуто мирного врегулювання. Це означає, що країни Європи, Співдружності та Азії можуть надати фінансування, війська, літаки або військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії.

На окремій зустрічі у вівторок союзники, які не входять до НАТО, зокрема Австралія, Японія та Нова Зеландія, приєдналися до переговорів із військовими начальниками десятків європейських країн, а також Канади в Парижі.

За словами британських посадовців, запропоновані "сили заспокоєння", які вони прагнуть об'єднати, є важливою гарантією безпеки для України. Вони вважають, що будь-які спроби Росії заблокувати такий процес країн-членів НАТО будуть навмисною спробою зірвати перспективи тривалого миру.

Співрозмовники зазначили: кожну країну запитали, що вони готові надати коаліції, а тих, хто виключав відправлення військ в Україну, запитали, чи готові вони, щоб сухопутні війська були розміщені в сусідніх європейських країнах, та який інший внесок вони могли б зробити, включно з відправленням кораблів, літаків, танків і наданням розвідувальної інформації.

Представники оборонного відомства Британії вважають, що розміщення європейських військ в Україні є невіддільною частиною міцного, тривалого мирного рішення. Проте Росія чітко заявила, що не погодиться на присутність військ з країн НАТО в Україні.

Військові начальники нададуть Стармеру і Макрону детальніші варіанти миротворчих сил найближчими днями, які будуть обговорені з іншими лідерами під час віртуальної розмови цими вихідними, додали співрозмовники.

Потім вони передадуть їх Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати взяти на себе гарантії безпеки у формі повітряних сил, розвідки та спостереження за кордоном без надання американських військ, наголосили джерела.

Британія та Франція також не хочуть, щоб США поступилися вимогам російського диктатора Володимира Путіна демілітаризувати Україну та змусити президента Володимира Зеленського провести вибори до укладення мирної угоди.

Офіційні особи вважають, що домовленість між США та Україною про 30-денне перемир’я в поєднанні з розробкою планів щодо миротворчих сил посилили тиск на Росію, щоб вона пішла на поступки. Проте існують серйозні побоювання, що Москва відкине мирне врегулювання та використає період припинення вогню для переозброєння та подальших атак на Україну, попередили співрозмовники.

7 березня 2025 року Трамп сказав, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для Києва.

10 березня Віткофф заявив, що гарантії безпеки для України "не є складними речами".

12 березня Зеленський сказав, що Україна обговорюватиме із союзниками питання гарантій безпеки детальніше, якщо буде дотримано припинення вогню на 30 днів.