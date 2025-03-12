Європейські міністри оборони зустрілися в Парижі, щоб обговорити Україну та переозброєння

Напередодні у Парижі відбулася зустріч 34 начальників армій з країн НАТО, а також Японії та Австралії

Зустріч у Парижі (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Міністри оборони п'яти європейських держав зустрілися в Парижі в середу, 12 березня, пообіцявши конкретні кроки для зміцнення європейської оборони та надання гарантій безпеки для України. Про це повідомило агентство Reuters.

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У Парижі зустрілися міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Міністр оборони Рустем Умєров був запрошений на першу зустріч для обговорення допомоги Україні, друга зустріч буде зосереджена на розбудові європейського оборонного потенціалу.

"Європейські країни активізуються. Поглиблюючи наше оборонне співробітництво, збільшуючи витрати та зміцнюючи нашу колективну силу, ми посилаємо чітке повідомлення: ми не похитнемося в тому, щоб підтримувати Україну та захищати наші спільні цінності", – заявив Гілі.

Франція та Велика Британія, дві ядерні держави Європи, тісно співпрацювали протягом останніх кількох тижнів, щоб згуртувати європейську підтримку України на тлі непередбачуваності США за президентства Дональда Трампа.

Зустрічі відбуваються в колишньому військовому госпіталі Валь-де-Грас у Парижі. Вони проходять через день після того, як 34 начальники армій з країн НАТО, а також Японії та Австралії зустрілися у столиці Франції для переговорів. Представники США у них участі не брали, пише Reuters.

Начальники армій зосередилися на підтримці України та забезпеченні гарантій безпеки для майбутньої мирної угоди, включно з наданням європейських миротворців.

10 березня 2025 року AP писало, що військові представники з більш як 30 країн зустрінуться у Парижі, щоб обговорити створення "міжнародних сил безпеки" для України після припинення вогню.

11 березня Лекорню заявив, що його країна виступатиме проти "будь-якої демілітаризації" України.