У Парижі військові з 30 країн світу обговорять міжнародні сили безпеки для України – AP

Передбачається, що метою так званих міжнародних сил стане стримування Росії від нового наступу після припинення вогню в Україні

Ейфелева вежа у Парижі (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Військові представники з понад 30 країн 11 березня зустрінуться у Парижі, щоб обговорити створення "міжнародних сил безпеки" для України після припинення вогню. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на французького чиновника, знайомого з підготовкою до зустрічі.

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За даними співрозмовника журналістів, метою так званих міжнародних сил стане стримування Росії від нового наступу після припинення вогню в Україні.

У переговорах також братимуть участь представники країн Азії та Океанії, які приєднаються дистанційно.

Французький військовий чиновник розповів, що відповідно до плану, міжнародні миротворчі війська можуть бути оснащені важким озброєнням і матимуть запас зброї. Окрім того, вони мають бути здатними до перекидання на територію України "за лічені години чи дні", щоб допомогти в обороні країни у разі нового російського нападу.

5 березня 2025 року президент Франції Макрон оголосив, що вже цього тижня в Парижі зберуться начальники штабів європейських країн, щоб обговорити питання війни Росії проти України.

6 березня Лекорню заявив, що Франція має власні розвідувальні ресурси, якими ділиться з Україною.