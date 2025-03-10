Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України

Зустріч має відбутися 15 березня. Очікується, що участь братимуть лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих"

Кір Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер у суботу, 15 березня, збере онлайн-зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України. Про це пише Reuters з посиланням на речника очільника британського уряду Дейва Пареса.

Очікується, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, який відбувся 2 березня, де Стармер оголосив про формування "коаліції охочих" для підтримки України.

"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів "коаліції охочих", яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі", – заявив Парес.

За інформацією Bloomberg, у зустрічі братимуть участь лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих". Проте, які саме країни братимуть участь, не розкривається.