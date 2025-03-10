Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер у суботу, 15 березня, збере онлайн-зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України. Про це пише Reuters з посиланням на речника очільника британського уряду Дейва Пареса.
Очікується, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, який відбувся 2 березня, де Стармер оголосив про формування "коаліції охочих" для підтримки України.
"Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів "коаліції охочих", яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі", – заявив Парес.
За інформацією Bloomberg, у зустрічі братимуть участь лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до "коаліції охочих". Проте, які саме країни братимуть участь, не розкривається.
- 2 березня 2025 року Стармер провів саміт щодо оборони та безпеки, у якому взяли участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
- Британський прем'єр повідомив, що Лондон та Франція працюватимуть з Україною, аби сформувати й представити мирний план США.
- Того ж дня Стармер анонсував нову угоду, яка дасть змогу Україні придбати 5000 ракет протиповітряної оборони.