Україна отримає 5000 ракет для збиття "шахедів" – деталі угоди з Британією

Йдеться про закупівлю на суму близько $2 млрд

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: CHRISTOPHE ENA / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову угоду, яка дозволить Україні придбати 5000 ракет протиповітряної оборони. Слова політика після саміту лідерів у Лондоні передає телеканал Sky News.

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За словами прем'єра, це створить нові робочі місця в оборонному секторі Сполученого Королівства.

"Це матиме життєво важливе значення для захисту критичної інфраструктури та зміцнення України", – додав Стармер.

ДОПОВНЕНО. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що йдеться про проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення ППО України.

У його межах планують закупити 5000 легких багатоцільових ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них.

Такі високоточні ракети ефективно знищують дрони загарбників Shahed та довели свою ефективність у боях 2022-2024 років, зауважив посадовець.

Ця угода є однією з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на близько $2 млрд спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується коштом кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF).

Проєкт реалізовуватиметься разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та британським урядом.

Окрім постачання озброєння, договір передбачає локалізацію виробництва та передання технологій, що посилить українську стратегічну незалежність у сфері ППО, наголосив Умєров.

Фото: Міноборони

Також Стармер розповів, що Британія буде готова захищати мир в Україні – і це включатиме "чоботи на землі" (присутність військ) та "літаки у небі".

Політик зазначив, що Британія готова робити це разом з іншими країнами.