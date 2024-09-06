Велика Британія передає Україні 650 ракет ППО на 162 млн фунтів стерлінгів

ПЗРК Lightweight Multirole Missile (LMM) є частиною зобов'язань нового британського уряду перед Україною

Військовий з ПЗРК LMM Martlet (Фото: Генштаб ЗСУ)

У рамках контракту для посилення української протиповітряної оборони Велика Британія передасть Україні 650 універсальних малогабаритних багатоцільових керованих ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) вартістю 162 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони країни.

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Зазначається, що ці ракети є частиною зобов'язань нового британського уряду перед Україною.

Цей пакет військової допомоги був оголошений новим міністром оборони Джоном Гілі на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Ракети, виготовлені компанією Thales на заводі в Белфасті, відрізняються високою універсальністю і можуть бути запущені з різних платформ, чи то суша, море, чи то повітря.

Особливістю ракети LMM Martlet є її двоканальна система наведення, яка використовує лазерний промінь та інфрачервоне управління на останньому етапі наведення. Невелика швидкість ракети робить її наведення оператором ПЗРК більш зручним і ефективним.

18 серпня 2024 року президент Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив про необхідність пришвидшити постачання допомоги з уже оголошених пакетів. Особливо це стосується США, Великої Британії та Франції, додав глава держави.

19 серпня прем'єр Великої Британії Кір Стармер звернувся до Ради національної безпеки країни з проханням розробити проєкт ширшої підтримки України.

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