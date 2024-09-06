Великобритания передает Украине 650 ракет ПВО на 162 млн фунтов стерлингов

Военный с ПЗРК LMM Martlet (Фото: Генштаб ВСУ)

В рамках контракта по усилению украинской противовоздушной обороны Великобритания передаст Украине 650 универсальных малогабаритных многоцелевых управляемых ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) стоимостью 162 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

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Эти ракеты являются частью обязательств нового британского правительства перед Украиной.

Этот пакет военной помощи был объявлен новым министром обороны Джоном Гили на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии.

Ракеты, изготовленные компанией Thales на заводе в Белфасте, отличаются высокой универсальностью и могут быть запущены с разных платформ, будь то суша, море или воздух.

Особенностью ракеты LMM Martlet является двухканальная система наведения, которая использует лазерный луч и инфракрасное управление на последнем этапе наведения. Небольшая скорость ракеты делает ее наведение оператором ПЗРК более удобным и эффективным.

18 августа 2024 года президент Зеленский в вечернем видеообращении заявил о необходимости ускорить поставки помощи из уже объявленных пакетов. Особенно это касается США, Великобритании и Франции, добавил глава государства.

19 августа премьер Великобритании Кир Стармер обратился в совет национальной безопасности страны с просьбой разработать проект более широкой поддержки Украины.

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