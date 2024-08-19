The Sunday Times: Стармер поручил разработать план увеличения помощи Украине

Кир Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Премьер Великобритании Кир Стармер обратился к совету национальной безопасности страны с просьбой разработать проект более широкой поддержки Украины. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на собеседников в Минобороны Соединенного Королевства.

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Источники журналистов отметили, что глава британского правительства призвал разработать стратегию не только военной помощи Украине, но и промышленной, экономической, а также дипломатической.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Однако и экономические последствия этого огромны. Мы все почувствовали расходы Великобритании, когда он впервые вторгся в Украину", – заявил один из собеседников.

Лондон уже создал специальную группу, которая будет выстраивать единую британскую политику по отношению к Украине, отмечает The Sunday Times. Известно, что в нее вошли представители Минобороны, а также иностранных дел Соединенного Королевства.

15 августа 2024 года Минобороны Британии заявило, что Украина может использовать полученное от страны оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.

17 августа The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта.

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