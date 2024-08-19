The Sunday Times: Стармер поручил разработать план увеличения помощи Украине
Премьер Великобритании Кир Стармер обратился к совету национальной безопасности страны с просьбой разработать проект более широкой поддержки Украины. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на собеседников в Минобороны Соединенного Королевства.
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Источники журналистов отметили, что глава британского правительства призвал разработать стратегию не только военной помощи Украине, но и промышленной, экономической, а также дипломатической.
"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Однако и экономические последствия этого огромны. Мы все почувствовали расходы Великобритании, когда он впервые вторгся в Украину", – заявил один из собеседников.
Лондон уже создал специальную группу, которая будет выстраивать единую британскую политику по отношению к Украине, отмечает The Sunday Times. Известно, что в нее вошли представители Минобороны, а также иностранных дел Соединенного Королевства.
- 15 августа 2024 года Минобороны Британии заявило, что Украина может использовать полученное от страны оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.
- 17 августа The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта.
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