The Sunday Times: Стармер доручив розробити план збільшення допомоги Україні

Кір Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер звернувся до ради національної безпеки країни з проханням розробити проєкт ширшої підтримки України. Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на співрозмовників у Міноборони Сполученого Королівства.

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Джерела журналістів зазначили, що глава британського уряду закликав розробити стратегію не тільки військової допомоги Україні, але й промислової, економічної та дипломатичної.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Однак і економічні наслідки цього величезні. Ми всі відчули витрати Великої Британії, коли він вперше вторгся в Україну", – заявив один зі співрозмовників.

Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України, наголошує The Sunday Times. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

15 серпня 2024 року Міноборони Британії заявило, що Україна може використовувати отриману від країни зброю в операціях на території Росії, але обмеження на використання далекобійних ракет Storm Shadow залишаються.

17 серпня The Times писало, що США фактично перешкоджають Україні використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії через побоювання президента Джо Байдена щодо можливого загострення конфлікту.

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