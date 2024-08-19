The Sunday Times: Стармер доручив розробити план збільшення допомоги Україні
Кір Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер звернувся до ради національної безпеки країни з проханням розробити проєкт ширшої підтримки України. Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на співрозмовників у Міноборони Сполученого Королівства.

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Джерела журналістів зазначили, що глава британського уряду закликав розробити стратегію не тільки військової допомоги Україні, але й промислової, економічної та дипломатичної.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Однак і економічні наслідки цього величезні. Ми всі відчули витрати Великої Британії, коли він вперше вторгся в Україну", – заявив один зі співрозмовників.

Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України, наголошує The Sunday Times. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

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