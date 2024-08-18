Зеленский – партнерам: Нужно ускорить передачу помощи, особенно США, Британии и Франции

"Мы очень просим. У войны нет отпусков", – заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к партнерам Украины насчет необходимости ускорить поставки помощи из уже объявленных пакетов. Особенно это касается США, Великобритании и Франции, рассказал глава государства в обращении.

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Вечером Зеленский сообщил: ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский о ситуации на востоке Украины, операциях в Курской области, обменном фонде и комплектации украинских бригад и резервов снарядами и вооружением.

"По всем направлениям наши парни – вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров нужно ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков", – отметил президент.

По его словам, от партнеров нужны решения и своевременная логистика объявленных пакетов помощи.

Зеленский акцентировал, что особенно обращается в США, Великобританию и Францию.

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