Зеленский – партнерам: Нужно ускорить передачу помощи, особенно США, Британии и Франции
Президент Владимир Зеленский обратился к партнерам Украины насчет необходимости ускорить поставки помощи из уже объявленных пакетов. Особенно это касается США, Великобритании и Франции, рассказал глава государства в обращении.
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Вечером Зеленский сообщил: ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский о ситуации на востоке Украины, операциях в Курской области, обменном фонде и комплектации украинских бригад и резервов снарядами и вооружением.
"По всем направлениям наши парни – вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров нужно ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков", – отметил президент.
По его словам, от партнеров нужны решения и своевременная логистика объявленных пакетов помощи.
Зеленский акцентировал, что особенно обращается в США, Великобританию и Францию.
- 7 июня Минобороны Франции опубликовало отчет о предоставленной с начала 2024 года военной помощи Украине. Силы обороны, в частности, получили от французских союзников авиабомбы AASM.
- 9 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $125 млн: там, в частности, Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды и бронемашины HMMWV.
- 15 августа Минобороны Британии заявило, что Украина может использовать полученное от страны оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.
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