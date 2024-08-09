США передали Украине новый пакет помощи на $125 млн
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $125 млн: там, в частности, Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды и бронемашины HMMWV. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.
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Пентагон объявил о дополнительной помощи по безопасности, чтобы удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.
Это уже 63-й пакет администрации президента США Джо Байдена, который предоставят из запасов Минобороны страны.
Новый пакет на $125 млн поступит в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority) – помощь предоставляется из фонда администрации президента и имеющихся запасов Пентагона. Это позволяет американскому лидеру быстро передавать помощь из запасов государства для поддержки союзников.
В новый пакет вошли:
→ ракеты Stinger;
→ боеприпасы для систем HIMARS;
→ артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
→ многофункциональные радары;
→ ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ бронемашины HMMWV;
→ боеприпасы к стрелковому оружию;
→ оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
→ оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
→ запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспортировка.
- 29 июля США объявили о пакете военной помощи для Украины объемом до $200 млн по механизму PDA, впоследствии Пентагон сообщил об еще одном пакете на $1,5 млрд уже по другой программе.
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