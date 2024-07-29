США выделяют новый пакет военной помощи Украине объемом до $200 млн
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины объемом до $200 млн, сообщил Голос Америки со ссылкой на советника Белого дома Джона Кирби. Затем соответствующий указ президента США Джо Байдена появился на сайте его администрации.
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Анонсируется, что новый пакет помощи в размере до $200 млн будет по программе специальных президентских полномочий.
Речь идет о механизме Presidential Drawdown Authority (PDA) — по нему помощь оказывается из фонда администрации президента и запасов Министерства обороны США. Это позволяет американскому лидеру быстро передавать помощь из запасов государства для поддержки союзников.
Кирби сообщил, что в этот пакет помощи войдут:
→ средства противовоздушной обороны;
→ артиллерийские боеприпасы для систем HIMARS;
→ минометные снаряды;
→ противотанковые ракеты Javelin.
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В сообщении отмечают, что Пентагон также оказывает Украине долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины: это делается для усиления средств ПВО, средств для дальнобойных ударов и противотанковых мощностей.
В опубликованном документе Байден обращается к госсекретарю Энтони Блинкену насчет выделения до $200 млн на оборонные товары и услуги от Министерства обороны, а также на военное образование и тренировки для Украины.
Еще президент США распорядился, чтобы глава дипломатии определил: важно ли для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставить Украине еще до $70 млн.
- 23 июля Байден передал госсекретарю Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен свои полномочия по финансовой поддержке Украины.
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