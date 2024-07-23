Байден передал Блинкену и Йеллен полномочия по финансированию Украины

Речь идет о некоторых положениях закона, которые предоставляют президенту полномочия по конфискации российских активов в пользу Украины

Джо Байден (Фото: ЕРА/TIERNEY L. CROSS)

Президент США Джо Байден передал госсекретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен свои полномочия по финансовой поддержке Украины. Соответствующий приказ опубликован на сайте Белого дома.

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В документе отмечено, что Йеллен и Блинкену переданы "функции и полномочия, возложенные на президента" определенными главами Закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев.

В частности, речь идет о некоторых положениях закона, которые предоставляют президенту полномочия по конфискации российских активов в пользу Украины (REPO).

Делегирование полномочий в этом меморандуме применяется к любым положениям любых будущих публичных законов, являющихся такими же, как положения, упомянутые в этом меморандуме, указано в документе.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

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