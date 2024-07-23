Байден передав Блінкену та Єллен повноваження щодо фінансування України

Йдеться про деякі положення закону, які надають президенту повноваження щодо конфіскації російських активів на користь України

Джо Байден (Фото: ЕРА/TIERNEY L. CROSS)

Президент США Джо Байден передав держсекретарю Ентоні Блінкену та міністерці фінансів Джанет Єллен свої повноваження щодо фінансової підтримки України. Відповідний наказ опубліковано на сайті Білого дому.

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У документі зазначено, що Єллен та Блінкену передано "функції та повноваження, покладені на президента" певними розділами Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців.

Зокрема, йдеться про деякі положення закону, які надають президенту повноваження щодо конфіскації російських активів на користь України (REPO).

Делегування повноважень у цьому меморандумі застосовується до будь-яких положень будь-яких майбутніх публічних законів, які є такими самими, як положення, згадані в цьому меморандумі, зазначено у документі.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

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