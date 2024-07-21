Байден виходить з президентських перегонів. І запропонував демократам кандидатуру

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Президент США Джо Байден повідомив, що не буде балотуватися на майбутніх виборах. Відповідний лист він опублікував у соцмережі X.

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"Для мене було найбільшою честю в моєму житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що це в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився винятково на виконанні моїх обов’язків президента протягом решти мого терміну", – написав Байден.

Президент США анонсував, що пізніше цього тижня більш детально поговорить про своє рішення з нацією.

Також американський лідер подякував тим, хто працював над його президентською кампанією, зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс: "За те, що вона була неймовірним партнером у всій цій роботі". Це єдиний політик, який згадується у листі на ім'я.

У тексті Байден не вказує, чию кандидатуру він хотів би бачити на президентських виборах замість своєї.

Ще Байден щиро подякував американському народові "за віру та довіру", яку він йому висловив.

ДОПОВНЕНО. Байден у зверненні до співпартійців-демократів запропонував висунути кандидатом на виборах Гарріс.

Політик стверджує, що обрання Гарріс віцепрезиденткою у 2020 році було "найкращим рішенням, яке він зробив".

"Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", - підсумував президент США.

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