Байден захворів на коронавірус – працюватиме на самоізоляції

Він наголосив, що почувається добре й продовжить працювати

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Про це він написав у Х.

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"Сьогодні вдень я отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре і дякую всім за добрі побажання", – зазначив він.

Байден наголосив, що перебуватиме на самоізоляції, поки не одужає, й запевнив – у цей час продовжить працювати, щоб "виконати роботу для американського народу".

21 липня 2022 року Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Президент США повністю вакцинований від коронавірусу, двічі ревакцинований і відчуває легкі симптоми, повідомили тоді у Білому домі.

30 липня американський президент знову отримав позитивний тест на коронавірус.

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