Білий дім заявляє, що Байден не лікується від хвороби Паркінсона

В адміністрації заявляють, що невролог вісім разів впродовж восьми місяців відвідував Білий дім для роботи з військовослужбовцями, а не президентом

Джо Байден (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден не лікується від хвороби Паркінсона та не відвідував невролога поза межами своїх щорічних медичних оглядів. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Раніше, 8 липня, видання New York Times написало, що згідно з журналами спеціаліст із хвороби Паркінсона був у Білому домі щонайменше вісім разів за вісім місяців: з літа 2023-го до весни 2024 року.

Reuters зауважує: побоювання, що Байден може страждати від невідомої хвороби, зросли після того, як він виглядав слабким і часом втрачав перебіг думок під час передвиборчих дебатів проти Дональда Трампа.

Лікар Білого дому Кевін О'Коннор опублікував лист – у ньому заявляється, що американський лідер не відвідував невролога поза межами свого звичайного щорічного огляду.

Reuters оглянуло журнали відвідувачів адміністрації Байдена: за ними Білий дім відвідував вісім разів із серпня до березня доктор Кевін Кеннард, невролог і спеціаліст із рухових розладів із Національного військово-медичного центру Волтера Ріда у Вашингтоні.

Також Кеннард є співавтором дослідження щодо лікування ранньої хвороби Паркінсона в медичному центрі Університету Вандербільта (приватна дослідницька установа у штаті Теннессі), зауважує агенція.

Натомість О'Коннор заявив: візити Кеннарда до адміністрації були частиною його неврологічної практики не для лікування президента, а задля підтримки "тисяч" активних службовців Білого дому.

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Неназваний експосадовець сказав Reuters: колишній чиновник адміністрації, котрий працював на Байдена під час його віцепрезидентства (2009—2017), лікувався від мігрені у 2016 році у Кеннарда.

За словами співбесідника, тоді лікар приїздив до адміністрації раз на місяць у межах своєї ротації.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр відмовилася підтверджувати або уточнювати щодо візитів Кеннарда, а на брифінгу для ЗМІ вона заявила, що хоче з міркувань безпеки поважати конфіденційність всіх залучених осіб.

Жан-П'єр повідомила: президент тричі відвідував невролога під час щорічного медичного огляду. Посадовиця не пояснила присутність Кеннарда в адміністрації, проте припустила, що це могло бути пов'язано з лікуванням деяких військових, які працюють у комплексі Білого дому.

"Тисячі військовослужбовців прибувають до Білого дому, і вони перебувають під наглядом медичної частини", – сказала речниця.

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