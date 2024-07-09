Белый дом заявляет, что Байден не лечится от болезни Паркинсона

В администрации заявляют, что невролог восемь раз на протяжении восьми месяцев посещал Белый дом для работы с военнослужащими, а не президентом

Джо Байден (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден не лечится от болезни Паркинсона и не посещал невролога вне своих ежегодных медицинских осмотров. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Ранее, 8 июля, издание New York Times написало, что согласно журналам посещений специалист по болезни Паркинсона был в Белом доме по меньшей мере восемь раз за восемь месяцев: с лета 2023-го до весны 2024 года.

Reuters отмечает: опасения, что Байден может страдать от неизвестной болезни, выросли после того, как он выглядел слабым и порой терял ход мыслей во время предвыборных дебатов против Дональда Трампа.

Врач Белого дома Кевин О'Коннор опубликовал письмо – в нем заявляется, что американский лидер не посещал невролога вне своего обычного ежегодного осмотра.

Reuters осмотрели журналы посетителей администрации Байдена: по ним Белый дом посещал восемь раз с августа по март доктор Кевин Кеннард, невролог и специалист по двигательным расстройствам из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида в Вашингтоне.

Также Кеннард является соавтором исследования лечения ранней болезни Паркинсона в медицинском центре Университета Вандербильта (частное исследовательское учреждение в штате Теннесси), отмечает агентство.

В то же время О'Коннор заявил: визиты Кеннарда в администрацию были частью его неврологической практики не для лечения президента, а для поддержки "тысяч" активных служащих Белого дома.

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Неназванный экс-чиновник сказал Reuters: бывший сотрудник администрации, работавший на Байдена во время его вице-президентства (2009—2017), лечился от мигрени в 2016 году у Кеннарда.

По словам собеседника, тогда врач приезжал в администрацию раз в месяц в пределах ротации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтверждать или уточнять по поводу визитов Кеннарда, а на брифинге для СМИ она заявила, что хочет из соображений безопасности уважать конфиденциальность всех вовлеченных лиц.

Жан-Пьер сообщила: президент трижды посещал невролога во время ежегодного медицинского осмотра. Чиновница не объяснила присутствие Кеннарда в администрации, однако предположила, что это могло быть связано с лечением некоторых военных, работающих в комплексе Белого дома.

"Тысячи военнослужащих прибывают в Белый дом, и они находятся под наблюдением медицинской части", – сказала спикер.

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