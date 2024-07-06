Байден о своих достижениях: Я тот парень, который остановил Путина
Говоря о достижениях во время своей каденции президент США Джо Байден заявил, что он "парень, который остановил" российского диктатора Владимира Путина. Об этом американский лидер рассказал в интервью ABC-News.
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Журналист в контексте прошлых достижений, о которых говорил Байден, отметил: выборы – это о будущем. Представитель СМИ спросил, сможет ли нынешний президент эффективно служить следующие четыре года своей каденции.
"Я тот парень, который объединил НАТО... Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который совместно с AUKUS [оборонным пактом США, Великобритании и Австралии] создал инициативу для южно-тихоокеанского региона. Я тот парень, который побудил 50 стран не только в Европе, но и за пределами Европы помочь Украине", – заявил Байден в ответ.
С начала полномасштабного вторжения Конгресс США выделил Украине в общей сложности $175 млрд помощи. Обычно американские чиновники как факторы успеха в войне отмечают и усилия украинских защитников, и роль военной помощи от США (в частности, так говорил спикер Пентагона).
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Байден упомянул достижения в своем взаимодействии с Японией ("Заставил увеличить свой [оборонный] бюджет"), а также с Южной Кореей по поводу микросхем и инвестиций Республики в Соединенные Штаты в этой сфере.
Президент США сказал: "не хочет брать себе лишних заслуг", и признал, что у него "прекрасная команда".
Байден считает, что имеет психические и физические возможности работать еще четыре года – и он уверен, что честен перед собой, когда это говорит. Также политик считает, что способен победить оппонента Дональда Трампа на выборах.
- Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).
- После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.
- 1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского президента.
- 4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба и законодателям и губернаторам от Демократической партии.
- 5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на дебатах.
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