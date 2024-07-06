Байден о своих достижениях: Я тот парень, который остановил Путина

Президент США считает, что имеет психические и физические возможности работать еще четыре года

Джо Байден (Фото: TIERNEY L. CROSS/EPA)

Говоря о достижениях во время своей каденции президент США Джо Байден заявил, что он "парень, который остановил" российского диктатора Владимира Путина. Об этом американский лидер рассказал в интервью ABC-News.

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Журналист в контексте прошлых достижений, о которых говорил Байден, отметил: выборы – это о будущем. Представитель СМИ спросил, сможет ли нынешний президент эффективно служить следующие четыре года своей каденции.

"Я тот парень, который объединил НАТО... Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который совместно с AUKUS [оборонным пактом США, Великобритании и Австралии] создал инициативу для южно-тихоокеанского региона. Я тот парень, который побудил 50 стран не только в Европе, но и за пределами Европы помочь Украине", – заявил Байден в ответ.

С начала полномасштабного вторжения Конгресс США выделил Украине в общей сложности $175 млрд помощи. Обычно американские чиновники как факторы успеха в войне отмечают и усилия украинских защитников, и роль военной помощи от США (в частности, так говорил спикер Пентагона).

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Байден упомянул достижения в своем взаимодействии с Японией ("Заставил увеличить свой [оборонный] бюджет"), а также с Южной Кореей по поводу микросхем и инвестиций Республики в Соединенные Штаты в этой сфере.

Президент США сказал: "не хочет брать себе лишних заслуг", и признал, что у него "прекрасная команда".

Байден считает, что имеет психические и физические возможности работать еще четыре года – и он уверен, что честен перед собой, когда это говорит. Также политик считает, что способен победить оппонента Дональда Трампа на выборах.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского президента.

4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба и законодателям и губернаторам от Демократической партии.

5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на дебатах.

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