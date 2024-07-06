Байден про свої досягнення: Я той хлопець, який зупинив Путіна

Президент США вважає, що має психічні та фізичні можливості працювати ще чотири роки

Джо Байден (Фото: TIERNEY L. CROSS / EPA)

Говорячи про досягнення під час своєї каденції, президент США Джо Байден заявив, що він "хлопець, який зупинив" російського диктатора Володимира Путіна. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю ABC-News.

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Журналіст у контексті минулих здобутків, про які говорив Байден, зазначив: вибори – це про майбутнє. Представник ЗМІ запитав, чи зможе нинішній президент ефективно служити наступні чотири роки своєї каденції.

"Я той хлопець, який об’єднав НАТО... Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який спільно з AUKUS [оборонним пактом США, Великої Британії та Австралії] створив ініціативу для південно-тихоокеанського регіону. Я той хлопець, який спонукав 50 країн не лише в Європі, а й за межами Європи допомогти Україні", – заявив Байден у відповідь.

З початку повномасштабного вторгнення Конгрес США виділив Україні у цілому $175 млрд допомоги. Зазвичай американські посадовці як фактори успіху у війні відзначають і зусилля українських захисників, і роль військової допомоги від США (зокрема, так говорив речник Пентагону).

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Байден згадав здобутки у своїй взаємодії з Японією ("Змусив збільшити свій [оборонний] бюджет"), а також з Південною Кореєю щодо мікросхем та інвестицій Республіки у Сполучені Штати у цій сфері.

Президент США сказав: "не хоче брати собі зайвих заслуг", і визнав, що має "чудову команду".

Байден вважає, що має психічні та фізичні можливості працювати ще чотири роки – і він упевнений, що чесний перед собою, коли це говорить. Також політик вважає, що здатний перемогти свого опонента Дональда Трампа на виборах.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах представникам штабу та законодавцям й губернаторам від Демократичної партії.

5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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