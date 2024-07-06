Байден про свої досягнення: Я той хлопець, який зупинив Путіна
Джо Байден (Фото: TIERNEY L. CROSS / EPA)

Говорячи про досягнення під час своєї каденції, президент США Джо Байден заявив, що він "хлопець, який зупинив" російського диктатора Володимира Путіна. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю ABC-News.

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Журналіст у контексті минулих здобутків, про які говорив Байден, зазначив: вибори – це про майбутнє. Представник ЗМІ запитав, чи зможе нинішній президент ефективно служити наступні чотири роки своєї каденції.

"Я той хлопець, який об’єднав НАТО... Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який спільно з AUKUS [оборонним пактом США, Великої Британії та Австралії] створив ініціативу для південно-тихоокеанського регіону. Я той хлопець, який спонукав 50 країн не лише в Європі, а й за межами Європи допомогти Україні", – заявив Байден у відповідь.

З початку повномасштабного вторгнення Конгрес США виділив Україні у цілому $175 млрд допомоги. Зазвичай американські посадовці як фактори успіху у війні відзначають і зусилля українських захисників, і роль військової допомоги від США (зокрема, так говорив речник Пентагону).

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Байден згадав здобутки у своїй взаємодії з Японією ("Змусив збільшити свій [оборонний] бюджет"), а також з Південною Кореєю щодо мікросхем та інвестицій Республіки у Сполучені Штати у цій сфері.

Президент США сказав: "не хоче брати собі зайвих заслуг", і визнав, що має "чудову команду".

Байден вважає, що має психічні та фізичні можливості працювати ще чотири роки – і він упевнений, що чесний перед собою, коли це говорить. Також політик вважає, що здатний перемогти свого опонента Дональда Трампа на виборах.

  • Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
  • Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.
  • 1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента. 
  • 4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах представникам штабу та законодавцям й губернаторам від Демократичної партії. 
  • 5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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