Трамп запропонував повторні дебати з Байденом у форматі "без правил"
45-й президент США Дональд Трамп запропонував провести повторні передвиборчі дебати з чинним американським лідером Джо Байденом, у форматі "no holds barred" (без правил. – Ред.), передає The Hill. За даними Bloomberg, вони можуть відбутися 10 вересня.
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"У мене є відповідь на головоломку некомпетентності криворукого Джо Байдена – проведімо ще одні дебати, але цього разу без обмежень – дискусію, де на сцені будемо тільки ми вдвох і говоритимемо про майбутнє нашої країни", – заявив Трамп у своєму пості на Truth Social.
Експрезидент додав, що рейтинги дебатів, які відбулися на телеканалі CNN 27 червня, були "величезними" та "фактично рекордними", але дискусія "без правил", на його думку, "рознесе в пух і прах".
Очікується, що цього разу модератором дебатів виступить телеканал ABC News.
Попри те, що демократи наполягали на тому, щоб Байден знявся з передвиборчих перегонів після невдалих дебатів, сам американський лідер запевнив, що "залишиться до кінця".
- Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.
- 1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.
- Речниця Білого дому Жан-П'єр заявила, що, попри невдачу у теледебатах, Байден продемонструє лідерські позиції Вашингтона на саміті НАТО.
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