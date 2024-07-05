Трамп запропонував повторні дебати з Байденом у форматі "без правил"
Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп запропонував провести повторні передвиборчі дебати з чинним американським лідером Джо Байденом, у форматі "no holds barred" (без правил. – Ред.), передає The Hill. За даними Bloomberg, вони можуть відбутися 10 вересня.

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"У мене є відповідь на головоломку некомпетентності криворукого Джо Байдена – проведімо ще одні дебати, але цього разу без обмежень – дискусію, де на сцені будемо тільки ми вдвох і говоритимемо про майбутнє нашої країни", – заявив Трамп у своєму пості на Truth Social. 

Експрезидент додав, що рейтинги дебатів, які відбулися на телеканалі CNN 27 червня, були "величезними" та "фактично рекордними", але дискусія "без правил", на його думку, "рознесе в пух і прах". 

Очікується, що цього разу модератором дебатів виступить телеканал ABC News. 

Попри те, що демократи наполягали на тому, щоб Байден знявся з передвиборчих перегонів після невдалих дебатів, сам американський лідер запевнив, що "залишиться до кінця".

  • Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
  • Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.
  • 1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера. 
  • Речниця Білого дому Жан-П'єр заявила, що, попри невдачу у теледебатах, Байден продемонструє лідерські позиції Вашингтона на саміті НАТО.

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