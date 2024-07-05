Трамп запропонував повторні дебати з Байденом у форматі "без правил"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп запропонував провести повторні передвиборчі дебати з чинним американським лідером Джо Байденом, у форматі "no holds barred" (без правил. – Ред.), передає The Hill. За даними Bloomberg, вони можуть відбутися 10 вересня.

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"У мене є відповідь на головоломку некомпетентності криворукого Джо Байдена – проведімо ще одні дебати, але цього разу без обмежень – дискусію, де на сцені будемо тільки ми вдвох і говоритимемо про майбутнє нашої країни", – заявив Трамп у своєму пості на Truth Social.

Експрезидент додав, що рейтинги дебатів, які відбулися на телеканалі CNN 27 червня, були "величезними" та "фактично рекордними", але дискусія "без правил", на його думку, "рознесе в пух і прах".

Очікується, що цього разу модератором дебатів виступить телеканал ABC News.

Попри те, що демократи наполягали на тому, щоб Байден знявся з передвиборчих перегонів після невдалих дебатів, сам американський лідер запевнив, що "залишиться до кінця".

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

Речниця Білого дому Жан-П'єр заявила, що, попри невдачу у теледебатах, Байден продемонструє лідерські позиції Вашингтона на саміті НАТО.

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