Трамп предложил повторные дебаты с Байденом в формате "без правил"
45-й президент США Дональд Трамп предложил провести повторные предвыборные дебаты с действующим американским лидером Джо Байденом, в формате "no holds barred" (без правил. – Ред.), передает The Hill. По данным Bloomberg, они могут состояться 10 сентября.
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"У меня есть ответ на головоломку некомпетентности криворукого Джо Байдена – проведем еще одни дебаты, но на этот раз без ограничений – дискуссию, где на сцене будем только мы вдвоем и будем говорить о будущем нашей страны", – заявил Трамп в своем посту на Truth Social.
Экс-президент добавил, что состоявшиеся на телеканале CNN 27 июня рейтинги дебатов были "огромными" и "фактически рекордными", но дискуссия "без правил", по его мнению, "разнесет в пух и прах".
Ожидается, что в этот раз модератором дебатов выступит телеканал ABC News.
Несмотря на то, что демократы настаивали на том, чтобы Байден снялся с предвыборной гонки после неудачных дебатов, сам американский лидер заверил, что "останется до конца".
- Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).
- После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.
- 1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.
- Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что, несмотря на неудачу в теледебатах, Байден продемонстрирует лидерские позиции Вашингтона на саммите НАТО.
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