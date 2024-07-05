Трамп предложил повторные дебаты с Байденом в формате "без правил"

Ожидается, что в этот раз модератором дебатов выступит телеканал ABC News. Они должны состояться 10 сентября, передает Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп предложил провести повторные предвыборные дебаты с действующим американским лидером Джо Байденом, в формате "no holds barred" (без правил. – Ред.), передает The Hill. По данным Bloomberg, они могут состояться 10 сентября.

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"У меня есть ответ на головоломку некомпетентности криворукого Джо Байдена – проведем еще одни дебаты, но на этот раз без ограничений – дискуссию, где на сцене будем только мы вдвоем и будем говорить о будущем нашей страны", – заявил Трамп в своем посту на Truth Social.

Экс-президент добавил, что состоявшиеся на телеканале CNN 27 июня рейтинги дебатов были "огромными" и "фактически рекордными", но дискуссия "без правил", по его мнению, "разнесет в пух и прах".

Ожидается, что в этот раз модератором дебатов выступит телеканал ABC News.

Несмотря на то, что демократы настаивали на том, чтобы Байден снялся с предвыборной гонки после неудачных дебатов, сам американский лидер заверил, что "останется до конца".

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.

Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что, несмотря на неудачу в теледебатах, Байден продемонстрирует лидерские позиции Вашингтона на саммите НАТО.

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