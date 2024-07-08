Байден в письме к конгрессменам-демократам пообещал остаться в гонке

Джо Байден (Фото: Samuel Corum/EPA)

Действующий президент США Джо Байден на фоне неудачного выступления на дебатах написал письмо конгрессменам-демократам, в котором заявил, что он полон решимости остаться в президентской гонке. Текст письма американский лидер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

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Байден отметил, что твердо настроен остаться в гонке и победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Вопрос о том, как двигаться дальше звучит уже более недели. И пора с этим покончить. Любое ослабление решимости или отсутствие ясности только помогает Трампу и вредит нам. Пора объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Трампа", – говорится в письме.

Байден заявил, что не игнорирует беспокойства, выраженные по поводу его кандидатуры после дебатов с Трампом, но подчеркнул, что победил на праймериз и избиратели Демократической партии "сказали свое слово".

Также американский президент отметил, что повторно не баллотировался бы, если бы не верил, что он "лучший человек, который победил бы Трампа в 2024 году". Он убежден, что демократы имеют опыт, видение и фундаментальную приверженность свободам США и американской демократии, чтобы победить.

Выступление Байдена на дебатах оказалось настолько слабым, что большинство американцев признали победителем Трампа, который почти не отвечал по существу на вопросы, а когда отвечал, очень часто говорил ложь (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского президента.

4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.

Байден отстает от Трампа всего на 2% в опросе, опубликованном Bloomberg 6 июля.

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