Байден у листі до конгресменів-демократів пообіцяв залишитися в перегонах

Джо Байден (Фото: Samuel Corum/EPA)

Чинний президент США Джо Байден на тлі невдалого виступу на дебатах написав листа до конгресменів-демократів, в якому заявив, що він сповнений рішучості залишитися в президентських перегонах. Текст листа американський лідер опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі X (Twitter).

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Байден зазначив, що твердо налаштований залишитися в перегонах і перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

"Питання про те, як рухатися далі, лунає вже понад тиждень. І настав час з цим покінчити. Будь-яке ослаблення рішучості або відсутність ясності тільки допомагає Трампу і шкодить нам. Настав час об’єднатися, рухатися вперед як єдина партія та перемогти Трампа", – йдеться у листі.

Байден заявив, що не ігнорує занепокоєння, висловлені щодо його кандидатури після дебатів із Трампом, але наголосив, що переміг на праймеріз і виборці Демократичної партії "сказали своє слово".

Також американський президент зазначив, що повторно не балотувався б, якби не вірив, що він "найкраща людина, яка перемогла б Трампа у 2024 році". Він переконаний, що демократи мають досвід, бачення та фундаментальну відданість свободам США та американській демократії, щоб перемогти.

Виступ Байдена на дебатах виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.

Байден відстає від Трампа лише на 2% в опитуванні, опублікованому Bloomberg 6 липня.

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