Байден у листі до конгресменів-демократів пообіцяв залишитися в перегонах
Чинний президент США Джо Байден на тлі невдалого виступу на дебатах написав листа до конгресменів-демократів, в якому заявив, що він сповнений рішучості залишитися в президентських перегонах. Текст листа американський лідер опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі X (Twitter).
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Байден зазначив, що твердо налаштований залишитися в перегонах і перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.
"Питання про те, як рухатися далі, лунає вже понад тиждень. І настав час з цим покінчити. Будь-яке ослаблення рішучості або відсутність ясності тільки допомагає Трампу і шкодить нам. Настав час об’єднатися, рухатися вперед як єдина партія та перемогти Трампа", – йдеться у листі.
Байден заявив, що не ігнорує занепокоєння, висловлені щодо його кандидатури після дебатів із Трампом, але наголосив, що переміг на праймеріз і виборці Демократичної партії "сказали своє слово".
Також американський президент зазначив, що повторно не балотувався б, якби не вірив, що він "найкраща людина, яка перемогла б Трампа у 2024 році". Він переконаний, що демократи мають досвід, бачення та фундаментальну відданість свободам США та американській демократії, щоб перемогти.
- Виступ Байдена на дебатах виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.
- 1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.
- 4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.
- Байден відстає від Трампа лише на 2% в опитуванні, опублікованому Bloomberg 6 липня.
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