Байден назвав дебати з Трампом "поганим епізодом"

Джо Байден стверджує, що не прислухався до своїх інстинктів у плані підготовки

Джо Байден (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Президент США Джо Байден назвав дебати з кандидатом на президентських виборах від республіканців Дональдом Трампом "поганим епізодом". Про це він сказав в інтерв’ю АВС News.

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"Це був поганий епізод. Жодних ознак серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів у плані підготовки, і погана ніч", – заявив Байден.

Американський президент зазначив, що почувався погано через хворобу.

"Насправді документи зі мною. Я запитав, чи зробили вони тест на COVID-19, тому що вони намагаються зрозуміти, що не так. Вони зробили тест, щоб побачити, чи є у мене якась інфекція, знаєте, вірус. Ні, я просто сильно застудився", – сказав він.

Президент США також розповів, що не переглядав запис дебатів і додав, що у невдалому виступі "ніхто не винен, тільки я сам".

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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