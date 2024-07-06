Байден назвал дебаты с Трампом "плохим эпизодом"

Джо Байден утверждает, что не прислушивался к своим инстинктам в плане подготовки

Джо Байден (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Президент США Джо Байден назвал дебаты с кандидатом на президентских выборах от республиканцев Дональдом Трампом "плохим эпизодом". Об этом он сказал в интервью АВС News.

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"Это был плохой эпизод. Никаких признаков серьезного состояния. Я был истощен. Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки, и плохая ночь", – заявил Байден.

Американский президент отметил, что чувствовал себя плохо из-за болезни.

"На самом деле документы со мной. Я спросил, сделали ли они тест на COVID-19, потому что они пытаются понять, что не так. Они сделали тест, чтобы увидеть, есть ли у меня какая-нибудь инфекция, знаете, вирус. Нет, я просто сильно простудился", – сказал он.

Президент США также рассказал, что не пересматривал запись дебатов и добавил, что в неудачном выступлении "никто не виноват, только я сам".

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского президента.

5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на дебатах.

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