Байден заболел коронавирусом – будет работать на самоизоляции

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжит работать

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он написал в X.

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"Сегодня днем я получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо и благодарю всех за хорошие пожелания", – отметил он.

Байден подчеркнул, что будет находиться на самоизоляции, пока не поправится, и заверил – в это время продолжит "выполнять работу для американского народа".

21 июля Байден получил положительный тест на коронавирус. Президент США полностью вакцинирован от коронавируса, дважды ревакцинирован и испытывает легкие симптомы, сообщили тогда в Белом доме.

30 июля американский президент снова получил положительный тест на коронавирус.

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