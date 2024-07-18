Байден заболел коронавирусом – будет работать на самоизоляции
Президент США Джо Байден заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он написал в X.
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"Сегодня днем я получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо и благодарю всех за хорошие пожелания", – отметил он.
Байден подчеркнул, что будет находиться на самоизоляции, пока не поправится, и заверил – в это время продолжит "выполнять работу для американского народа".
- 21 июля Байден получил положительный тест на коронавирус. Президент США полностью вакцинирован от коронавируса, дважды ревакцинирован и испытывает легкие симптомы, сообщили тогда в Белом доме.
- 30 июля американский президент снова получил положительный тест на коронавирус.
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