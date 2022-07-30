Тест Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат

Тест президента США Джо Байдена снова показал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

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Врач Байдена сказал, что у него нет никаких симптомов, но он будет изолирован в Белом доме.

Белый дом заявил, что у Байдена не было повторного появления симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо, поэтому он не будет возобновлять лечение.

Врач президента Кевин О'Коннор сказал, что его тест дал отрицательный результат во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, а затем в субботу утром дал положительный результат.

"Однако, учитывая его положительный тест на антиген, он возобновит процедуры строгой изоляции", — отметил врач. Байден прекратил изоляцию в среду после отрицательного результата последовательных тестов на антигены.

По мнению О'Коннора, повторный положительный результат, вероятно, является "отдачей", которая "наблюдается у небольшого процента пациентов, получавших паксловид".

Справка. Паксловид — таблетки от коронавируса производства Pfizer.

21 июля Байден сдал положительный тест на коронавирус. Президент США полностью вакцинирован от коронавируса, дважды ревакцинирован и испытывает легкие симптомы, сообщили тогда в Белом доме.

Вадим Ребрина

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