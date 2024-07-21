Байден выходит из президентской гонки. И предложил демократам кандидатуру

Лидер анонсировал обращение к нации на этой неделе

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Президент США Джо Байден сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Соответствующее письмо он опубликовал в соцсети X.

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"Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что это в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на исполнении моих обязанностей президента в течение оставшегося моего срока", – написал Байден.

Президент США анонсировал, что позже на этой неделе более подробно поговорит о своем решении с нацией.

Также американский лидер поблагодарил тех, кто работал над его президентской кампанией, в частности вице-президентке Камале Харрис: "За то, что она была невероятным партнером во всей этой работе". Это единственный политик, упоминаемый в письме по имени.

В тексте Байден не указывает, чью кандидатуру он хотел бы видеть на президентских выборах вместо своей.

Еще Байден искренне поблагодарил американский народ "за веру и доверие", которое он ему выразил.

ДОПОЛНЕНО. Байден в обращении к сопартийцам-демократам предложил выдвинуть кандидатом на выборах Харрис.

Политик утверждает, что избрание Харрис вице-президентом в 2020 году было "лучшим решением, которое он сделал".

"Демократы — пора объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", - подытожил президент США.

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