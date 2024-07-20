У Зеленського вперше з 2021-го була розмова із Трампом: домовились про зустріч

Зеленський і Трамп домовились обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир "чесним і справді тривалим"

Володимир Зеленський (Фото - Flickr.com)

Президент Володимир Зеленський вперше з 2021 року провів розмову із кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Про це він повідомив у своїх акаунтах в соцмережах.

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Зеленський написав, що привітав Трампа із номінацією від Республіканської партії та засудив замах на нього у Пенсильванії.

"Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави", – написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні можливості протистояти російському терору, і що російські удари по містах і селах тривають щодня.

"Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим", – додав він.

Трамп на своїй сторінці в соцмережі Truth Social теж повідомив про розмову із Зеленським, він назвав її "дуже хорошою".

Також Трамп сказав, що стане наступним президентом США і "принесе мир у всьому світі і покладе край війні, яка забрала так багато життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей".

Він вважає, що "обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях уперед до процвітання".