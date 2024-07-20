У Зеленського вперше з 2021-го була розмова із Трампом: домовились про зустріч
Президент Володимир Зеленський вперше з 2021 року провів розмову із кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Про це він повідомив у своїх акаунтах в соцмережах.
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Зеленський написав, що привітав Трампа із номінацією від Республіканської партії та засудив замах на нього у Пенсильванії.
"Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави", – написав Зеленський.
Він зазначив, що Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні можливості протистояти російському терору, і що російські удари по містах і селах тривають щодня.
"Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим", – додав він.
Трамп на своїй сторінці в соцмережі Truth Social теж повідомив про розмову із Зеленським, він назвав її "дуже хорошою".
Також Трамп сказав, що стане наступним президентом США і "принесе мир у всьому світі і покладе край війні, яка забрала так багато життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей".
Він вважає, що "обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях уперед до процвітання".
- 15 липня Зеленський заявив, що готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема й з Трампом та Республіканською партією у разі її приходу до влади.
- 17 липня Трамп сказав, що "дуже добре" порозумівся з Путіним. Він зазначив, що російський диктатор ніколи б не вдерся до України за його правління.