Офіційно: Трамп став кандидатом у президенти США від Республіканської партії

Також Трамп визначився із кандидатом у віцепрезиденти – це сенатор від Огайо Джей Ді Венс, який є противником військової допомоги Україні

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США. Відповідне рішення було ухвалене на з’їзді Республіканської партії, передає CNN.

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Трамп набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від політсили, а делегація з Флориди поставила його на перше місце.

Раніше Трамп заявив, що обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти. Він голосував проти пакета допомоги Україні на понад $60 млрд у Сенаті й казав, що залишається "противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну".

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

14 липня Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на з'їзді республіканців.

Трамп після замаху вирішив не змінювати графік і вирушив у штат Вісконсин на з'їзд республіканців, як і було заплановано.

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