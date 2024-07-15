Офіційно: Трамп став кандидатом у президенти США від Республіканської партії
Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США. Відповідне рішення було ухвалене на з’їзді Республіканської партії, передає CNN.
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Трамп набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від політсили, а делегація з Флориди поставила його на перше місце.
Раніше Трамп заявив, що обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти. Він голосував проти пакета допомоги Україні на понад $60 млрд у Сенаті й казав, що залишається "противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну".
- 13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.
- 14 липня Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на з'їзді республіканців.
- Трамп після замаху вирішив не змінювати графік і вирушив у штат Вісконсин на з'їзд республіканців, як і було заплановано.
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