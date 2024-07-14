Байден доручив Секретній службі США забезпечити повну безпеку Трампу

Директору Секретної служби також доручено перевірити ще раз всі заходи безпеки на майбутньому з'їзді республіканців

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки кандидата в президенти Штатів Дональда Трампа, на якого було скоєно замах. Про це Байден оголосив, виступаючи перед пресою у Білому домі.

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Байден сказав, що Трамп вже отримав підвищений рівень безпеки, і президент США доручив спрямувати для цього всі необхідні ресурси та захисні заходи.

Директору Секретної служби доручено перевірити ще раз всі заходи безпеки на майбутньому з'їзді республіканців.

Байден повідомив, що ФБР очолює розслідування замаху на Трампа, воно все ще перебуває на ранніх стадіях. Проте нападник відомий – і Байден закликав не робити припущень щодо його мотивів, а натомість дати ФБР виконувати свою роботу.

Президент США наголосив, що розслідування має бути ретельним і швидким, і для цього будуть надані всі необхідні ресурси.

Він також заявив, що в Америці немає місця такому насильству або взагалі будь-якому насильству.

ДОВІДКА. Секретна служба США — федеральне агентство Штатів, підпорядковане Міністерству внутрішньої безпеки США. Основними завданнями Секретної служби США є запобігання підробці американських грошей, боргових зобов'язань, інших цінних документів, а також охорона президента США, віцепрезидента США, їхніх безпосередніх родичів, інших високопоставлених чиновників, колишніх президентів і їхні родини, кандидатів у президенти і віцепрезиденти, представників іноземних держав під час їх візитів. Також Секретна служба займається розслідуванням різних видів фінансових махінацій, крадіжок особистих даних і допомагає розслідувати деякі внутрішні злочини.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден заявив, що молиться за Трампа, і закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські і світові лідери.

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