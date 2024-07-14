"Я молюся за нього та його родину". Байден відреагував на замах на Трампа

Джо Байден заявив, що в США немає місця для такого насильства й закликав націю об’єднатися, щоб засудити це

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Лідер Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що молиться за кандидата в президенти США Дональда Трампа, в якого стріляли під час мітингу в Пенсильванії. Про це Байден повідомив у своєму акаунті в соціальній мережі X (Twitter).

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"Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий чути, що він у безпеці й почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації", – написав американський президент.

Він подякував Секретній службі за те, що доставила Трампа в безпечне місце.

За його словами, в США немає місця для такого насильства й закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

ДОПОВНЕНО О 07:13. Як повідомило агентство The Associated Press із посиланням на Білий дім, Байден мав телефонну розмову з Трампом після замаху на нього ввечері 13 липня за місцевим часом. Подробиць про розмову в адміністрації американського президента не надали.

Вранці 14 липня Байден скличе брифінг у Білому домі, у якому візьмуть участь представники органів національної безпеки.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник також загинув.

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