Вибори в США. Маск пожертвував гроші в фонд, який підтримує Трампа – Bloomberg

Видання зазначило, що підприємець публічно ще не підтримав жодного із кандидатів на вибори 2024 року

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер Ілон Маск вніс пожертву у фонд, який працює над обранням наступним президентом США Дональда Трампа. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників.

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Маск зробив внесок у групу America PAC, стверджують співрозмовники видання. Невідомо, яку суму пожертвував Маск, але співрозмовники охарактеризували цю цифру значною. Група зобов'язана розкрити свій список донорів 15 липня.

Маск ці повідомлення не коментував, кампанія Трампа також відмовилася від коментарів.

Видання зазначило, що підприємець публічно ще не підтримав жодного із кандидатів на вибори 2024 року і на початку цього року заявив, що не очікується фінансування ані кампанії Трампа, ані кампанії Байдена на президентських виборах 2024 року.

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