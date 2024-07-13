Выборы в США. Маск жертвует деньги в фонд поддержки Трампа – Bloomberg

Издание отметило, что предприниматель публично еще не поддержал ни одного кандидата на выборы 2024 года

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер Илон Маск внес пожертвование в фонд, работающий над избранием следующим президентом США Дональда Трампа . Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова ознакомленных собеседников.

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Маск внес вклад в группу America PAC, утверждают собеседники издания. Неизвестно, какую сумму пожертвовал Маск, но собеседники охарактеризовали эту цифру внушительной. Группа должна раскрыть свой перечень доноров 15 июля.

Маск эти сообщения не комментировал, кампания Трампа также отказалась от комментариев.

Издание отметило, что предприниматель публично еще не поддержал ни одного из кандидатов на выборы 2024 года и в начале этого года заявил, что не ожидается финансирование ни кампании Трампа, ни кампании Байдена на президентских выборах 2024 года.

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