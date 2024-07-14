"Я молюсь о нем и его семье". Байден отреагировал на покушение на Трампа

Джо Байден заявил, что в США нет места для такого насилия и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что молится о кандидате в президенты США Дональде Трампе, в которого стреляли во время митинга в Пенсильвании. Об этом Байден сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", — написал американский президент.

Он поблагодарил Секретную службу за то, что доставила Трампа в безопасное место.

По его словам, в США нет места для такого насилия и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

ДОПОЛНЕНО В 07:13. Как сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на Белый дом, у Байдена был телефонный разговор с Трампом после покушения на него вечером 13 июля по местному времени. Подробности о разговоре в администрации американского президента не предоставили.

Утром 14 июля Байден созовет брифинг в Белом доме, в котором примут участие представители органов национальной безопасности.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Один участник митинга погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападавший также погиб.

Читайте также: Выборы в США. Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа – Bloomberg