У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу, нападника вбили – відео

Дональд Трамп (Фото: David Maxwell/EPA)

У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Про це повідомили The Associated Press і CNN.

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За даними AP, після звуків, схожих на стрілянину, Трамп торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі можна було помітити кров. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени й евакуювала з мітингу.

Передвиборчий штаб кандидата в президенти США повідомив, що політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.

"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні дії під час цього жахливого акту. Він почувається добре, його обстежують у місцевому медичному закладі", – заявив представник передвиборчого штабу Стівен Чунг.

Як повідомило СNN з посиланням на начальника відділу комунікацій Секретної служби США Ентоні Гульєльмі, один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник, за його словами, також загинув.

Слідство у справі про спробу вбивства Трампа вестиме Федеральне бюро розслідувань. ФБР співпрацюватиме з Секретною службою та місцевими й державними правоохоронними органами, пише AP.

ДОПОВНЕНО О 07:02. Як пише CNN із посиланням на трьох неназваних співрозмовників у правоохоронних органах, нападник відкрив вогонь з місця, яке знаходилося поза межами проведення мітингу. Двоє з них стверджують, що стрілець був на даху сусідньої будівлі.

ДОПОВНЕНО О 07:45. Видання The New-York Post пише, що ймовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху далі ніж за 119 метрів від сцени на території Butler Farm Show.

6 липня агентство Bloomberg оприлюднило результати опитування, згідно з якими Трамп випереджає Байдена на 2% у ключових штатах, необхідних для перемоги у президентських виборах у листопаді – 47% до 45%.

13 липня Bloomberg писало, що Маск вніс пожертву у фонд, що працює над обранням наступним президентом США Трампа.

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