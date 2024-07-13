Meta зняла обмеження з Трампа у соцмережах. Каже, що він має бути рівним з Байденом
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DIEU-NIALO CHERY)

Корпорація Meta зняла всі обмеження з облікових записів 45-го президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Про це повідомляє BBC.

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У Meta заявили, що компанія зобов'язана забезпечувати можливість політичного самовираження, і що американці повинні мати повний доступ до висловлювань всіх кандидатів у президенти США. 

Водночас там наголосили, що на американських лідерів поширюються такі ж правила спільноти, як і на інших користувачів. Зокрема, це стосується мови ненависті – Meta не толерує цього та видаляє дописи, дотичні цієї теми.

Сторінки колишнього президента США були заблоковані після його позитивних коментарів про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Хоча ці облікові записи з понад 60 мільйонами підписників відновили у 2023 році, вони все ще підлягали додатковому моніторингу, який тепер скасували.

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