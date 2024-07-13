Meta зняла обмеження з Трампа у соцмережах. Каже, що він має бути рівним з Байденом

Облікові записи експрезидента США відновили ще у 2023 році, проте вони залишались під додатковим моніторингом, який тепер скасували

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DIEU-NIALO CHERY)

Корпорація Meta зняла всі обмеження з облікових записів 45-го президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Про це повідомляє BBC.

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У Meta заявили, що компанія зобов'язана забезпечувати можливість політичного самовираження, і що американці повинні мати повний доступ до висловлювань всіх кандидатів у президенти США.

Водночас там наголосили, що на американських лідерів поширюються такі ж правила спільноти, як і на інших користувачів. Зокрема, це стосується мови ненависті – Meta не толерує цього та видаляє дописи, дотичні цієї теми.

Сторінки колишнього президента США були заблоковані після його позитивних коментарів про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Хоча ці облікові записи з понад 60 мільйонами підписників відновили у 2023 році, вони все ще підлягали додатковому моніторингу, який тепер скасували.

21 червня 2024 року Трамп заявив, що риторика Байдена про можливий вступ України до НАТО нібито спровокувала Путіна на повномасштабне вторгнення.

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.

Байден відстає від Трампа лише на 2% в опитуванні, опублікованому Bloomberg 6 липня.

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