Meta сняла ограничения с Трампа в соцсетях. Говорит, что он должен быть равным с Байденом
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DIEU-NIALO CHERY)

Корпорация Meta сняла все ограничения с учетных записей 45-го президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Об этом сообщает BBC.

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В Meta заявили, что компания обязана обеспечивать возможность политического самовыражения и что у американцев должен быть полный доступ к высказываниям всех кандидатов в президенты США.

В то же время там подчеркнули, что на американских лидеров распространяются такие же правила сообщества, как и на других пользователей. В частности, это касается языка ненависти – Meta не терпит этого и удаляет сообщения, касающиеся этой темы.

Страницы бывшего президента США были заблокированы после его положительных комментариев о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Хотя эти аккаунты с более чем 60 миллионами подписчиков возобновили в 2023 году, они все еще подлежали дополнительному мониторингу, который теперь отменили.

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