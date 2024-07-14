ФБР підтвердило, що у Трампа стріляв 20-річний американець

Замах на Дональда Трампа (Фото: David Maxwell/EPA)

Федеральне бюро розслідувань офіційно назвало імʼя чоловіка, який стріляв у кандидата в президенти США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у Пенсильванії,– це 20-річний мешканець штату. Про це повідомило CNN з посиланням на ФБР.

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"ФБР ідентифікувало 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія, як фігуранта, причетного до замаху на колишнього президента Трампа 13 липня в Батлері", – йдеться у повідомленні.

Він жив за 55 км на південь від місця проведення мітингу. CNN з посиланням на публічні документи пише, що Крукс був зареєстрований як республіканець, але зробив пожертву в $15 демократичній групі у січні 2021 року.

Цьогорічні президентські вибори були б першими, на яких він мав достатній вік, щоб голосувати.

Журналісти CNN спробували зв'язатися із батьком Крукса. Він сказав, що намагається з'ясувати, "що, чорт забирай, відбувається", і чекає розмови з правоохоронцями, перш ніж говорити про сина.

Агент ФБР Кевін Роджек розповів, що Крукс не мав при собі жодних документів, тому правоохоронцям довелося перевірити його ДНК і отримати біометричне підтвердження.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник також загинув.

Видання The New-York Post писало, що нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку.

Байден заявив, що молиться за Трампа, в якого стріляли під час мітингу в Пенсильванії. Він закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах на Трампа, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі.

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