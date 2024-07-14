ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний американец

Покушение на Дональда Трампа (Фото: David Maxwell/EPA)

Федеральное бюро расследований официально назвало имя мужчины, который стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, – это 20-летний житель штата. Об этом сообщило CNN со ссылкой на ФБР.

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"ФБР идентифицировало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как фигуранта, причастного к покушению на бывшего президента Трампа 13 июля в Батлере", – говорится в сообщении.

Он жил в 55 км к югу от места проведения митинга. CNN со ссылкой на публичные документы пишет, что Крукс был зарегистрирован как республиканец, но пожертвовал $15 демократической группе в январе 2021 года.

Нынешние президентские выборы были бы первыми, на которых у него был достаточный возраст, чтобы голосовать.

Журналисты CNN попытались связаться с отцом Крукса. Он сказал, что пытается выяснить, "что, черт возьми, происходит", и ждет разговора с правоохранителями, прежде чем говорить о сыне.

Агент ФБР Кевин Роджек рассказал, что у Крукса не было при себе никаких документов, поэтому правоохранителям пришлось проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Один участник митинга погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападавший также погиб.

Издание The New-York Post писало, что нападавший на Трампа идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка.

Байден заявил, что молится о Трампе, в которого стреляли во время митинга в Пенсильвании. Он призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение на Трампа, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире.

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