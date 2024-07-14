"Бажаю Америці вийти з цього сильнішою". Зеленський прокоментував замах на Трампа

Президент заявив, що насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, він побажав Америці вийти з цього сильнішою. Про це глава держави написав у соціальній мережі X (Twitter).

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Зеленський повідомив, що "з жахом" дізнався про стрілянину в Трампа під час передвиборчого мітингу. Він зазначив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі.

"Я радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", – написав президент.

Також на замах відреагувала пані посол України у США Оксана Маркарова.

"Україна приголомшена, дізнавшись про жахливий напад у Батлері, штат Пенсильванія. Наші молитви й побажання якнайшвидшого одужання Трампу і молитви всім родинам невинно постраждалих", – написала вона в соціальній мережі X.

Маркарова заявила, що терору і насильству не повинно бути місця, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник також загинув.

Байден заявив, що молиться за Трампа, в якого стріляли під час мітингу в Пенсильванії. Він закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

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