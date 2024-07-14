"Бажаю Америці вийти з цього сильнішою". Зеленський прокоментував замах на Трампа
Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, він побажав Америці вийти з цього сильнішою. Про це глава держави написав у соціальній мережі X (Twitter).
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Зеленський повідомив, що "з жахом" дізнався про стрілянину в Трампа під час передвиборчого мітингу. Він зазначив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі.
"Я радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", – написав президент.
Також на замах відреагувала пані посол України у США Оксана Маркарова.
"Україна приголомшена, дізнавшись про жахливий напад у Батлері, штат Пенсильванія. Наші молитви й побажання якнайшвидшого одужання Трампу і молитви всім родинам невинно постраждалих", – написала вона в соціальній мережі X.
Маркарова заявила, що терору і насильству не повинно бути місця, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.
- 13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник також загинув.
- Байден заявив, що молиться за Трампа, в якого стріляли під час мітингу в Пенсильванії. Він закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.
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