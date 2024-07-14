"Це трагедія для наших демократій". Як світові лідери реагують на замах на Трампа

Дональд Трамп (Фото: David Maxwell/EPA)

Світові лідери відреагували на поранення кандидата в президенти США Дональда Трампа внаслідок стрілянини на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Вони побажали політику та всім травмованим найшвидшого одужання.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав замах на Трампа "підлим".

"Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Мої думки також з людьми, які постраждали від нападу. Такі акти насильства загрожують демократії", – написав Шольц.

Президент Франції Емманюель Макрон написав, що Париж поділяє шок і обурення американського народу.

"Мої думки з президентом Дональдом Трампом, жертвою замаху, якому я бажаю якнайшвидшого одужання. Один активіст загинув, кілька отримали поранення. Це трагедія для наших демократій", – зазначив французький президент.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що обурений замахом на Трампа, й наголосив, що політичне насильство неприйнятне.

"Мої думки з колишнім президентом Трампом, з тими, хто був на заході, і з усіма американцями", – написав Трюдо.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав, що приголомшений шоковими сценами на мітингу Трампа.

"Ми шлемо йому та його родині найкращі побажання. Політичному насильству в будь-якій формі немає місця в наших суспільствах, і мої думки з усіма жертвами цього нападу", – написав Стармер.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав, що його думки й молитви з Трампом у ці "темні години".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила солідарність із Трампом і побажала йому якнайшвидшого одужання. Вона висловила надію, що "в найближчі місяці виборчої кампанії діалог і відповідальність переважать ненависть і насильство".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав, що він разом із дружиною Сарою були шоковані нападом. Політик додав, що молиться за безпеку та швидке одужання Трампа.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав Трампа та побажав йому швидкого одужання. Він заявив, що стрілянина була частиною плану лівих, щоб утримати Трампа від переобрання.

"Я сподіваюся на швидке одужання президента Трампа і на те, що вибори в США пройдуть чесно, мирно і демократично", – зазначив Мілей.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник також загинув.

Байден заявив, що молиться за Трампа, в якого стріляли під час мітингу в Пенсільванії. Він закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

Зеленський, коментуючи замах на Трампа, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі.

ФБР повідомило, що у Трампа стріляв 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

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