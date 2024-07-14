"Это трагедия для наших демократий". Как мировые лидеры реагируют на покушение на Трампа

Дональд Трамп (Фото: David Maxwell/EPA)

Мировые лидеры отреагировали на ранения кандидата в президенты США Дональда Трампа в результате стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Они пожелали политику и всем травмированным скорейшего выздоровления.

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал покушение на Трампа "подлым".

"Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также с людьми, пострадавшими от нападения. Такие акты насилия угрожают демократии", – написал Шольц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал, что Париж разделяет шок и возмущение американского народа.

"Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, жертвой покушения, которому я желаю скорейшего выздоровления. Один активист погиб, несколько получили ранения. Это трагедия для наших демократий", – отметил французский президент.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что возмущен покушением на Трампа, и подчеркнул, что политическое насилие неприемлемо.

"Мои мысли с бывшим президентом Трампом, с теми, кто находился на мероприятии, и со всеми американцами", — написал Трюдо.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал, что ошеломлен шокирующими сценами на митинге Трампа.

"Мы шлем ему и его семье наилучшее пожелания. Политическому насилию в какой-либо форме нет места в наших обществах, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения", – написал Стармер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что его мысли и молитвы с Трампом в эти "темные времена".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с Трампом и пожелала ему скорейшего выздоровления. Она выразила надежду, что "в ближайшие месяцы избирательной кампании диалог и ответственность преобладают ненависть и насилие".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху написал, что он вместе с женой Сарой был шокирован нападением. Политик добавил, что молится за безопасность и скорейшее выздоровление Трампа.

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления. Он заявил, что стрельба была частью плана левых, чтобы удержать Трампа от переизбрания.

"Я надеюсь на скорейшее выздоровление президента Трампа и на то, что выборы в США пройдут честно, мирно и демократически", — отметил Милей.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Один участник митинга погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападавший также погиб.

Байден заявил, что молится о Трампе, в которого стреляли во время митинга в Пенсильвании. Он призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение на Трампа, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире.

ФБР сообщило, что в Трампа стрелял 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

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