Трамп визначився із кандидатом у віцепрезиденти: обрав "противника фінансування війни"

Джей Ді Венс (Фото - MICHAEL REYNOLDS, ЕРА)

Кандидат в президенти США Дональд Трамп обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса, противника військової допомоги Україні, кандидатом у віцепрезиденти. Про це він оголосив у соцмережі Truthsocial, передає CNN.

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"Після тривалих роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Ді Венс від Великого штату Огайо", – написав Трамп.

Він зазначив, що Венс служив у Корпусі морської піхоти, закінчив Університет штату Огайо за два роки з відзнакою та є випускником Єльської юридичної школи, де він був редактором Єльського юридичного журналу та президентом Єльської асоціації ветеранів права.

Також Венс – автор книги-бестселера "Елегія горян: мемуари про сім’ю та культуру в умовах кризи". Венс зробив дуже успішну бізнес-кар’єру в галузі технологій і фінансів, і тепер, під час передвиборчої кампанії, він буде зосереджений на людях, за яких він "так блискуче боровся", американських робітниках і фермерах у Пенсільванії, Мічигані, Вісконсині, Огайо, Міннесоті та далеко за їхніми межами, заявив Трамп.

У квітні 2024-го в The New York Times з’явилась стаття Венса під заголовком "Математика щодо України не дає результатів". У публікації він заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах "настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити".

У цій самій статті він наголосив, що голосував проти пакета допомоги Україні на понад $60 млрд у Сенаті і залишається "противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну".

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

14 липня Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на з'їзді республіканців.

Трамп після скоєного на нього замаху вирішив не змінювати графік і вирушив у штат Вісконсин на з'їзд республіканців, як і було заплановано.

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