Трамп визначився із кандидатом у віцепрезиденти: обрав "противника фінансування війни"
Кандидат в президенти США Дональд Трамп обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса, противника військової допомоги Україні, кандидатом у віцепрезиденти. Про це він оголосив у соцмережі Truthsocial, передає CNN.
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"Після тривалих роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Ді Венс від Великого штату Огайо", – написав Трамп.
Він зазначив, що Венс служив у Корпусі морської піхоти, закінчив Університет штату Огайо за два роки з відзнакою та є випускником Єльської юридичної школи, де він був редактором Єльського юридичного журналу та президентом Єльської асоціації ветеранів права.
Також Венс – автор книги-бестселера "Елегія горян: мемуари про сім’ю та культуру в умовах кризи". Венс зробив дуже успішну бізнес-кар’єру в галузі технологій і фінансів, і тепер, під час передвиборчої кампанії, він буде зосереджений на людях, за яких він "так блискуче боровся", американських робітниках і фермерах у Пенсільванії, Мічигані, Вісконсині, Огайо, Міннесоті та далеко за їхніми межами, заявив Трамп.
У квітні 2024-го в The New York Times з’явилась стаття Венса під заголовком "Математика щодо України не дає результатів". У публікації він заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах "настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити".
У цій самій статті він наголосив, що голосував проти пакета допомоги Україні на понад $60 млрд у Сенаті і залишається "противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну".
- 13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.
- 14 липня Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на з'їзді республіканців.
- Трамп після скоєного на нього замаху вирішив не змінювати графік і вирушив у штат Вісконсин на з'їзд республіканців, як і було заплановано.
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