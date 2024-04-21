Сенатор Грем запросив однопартійця, критика допомоги Україні, з'їздити разом до Києва
Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував своєму однопартійцю Джею Ді Венсу разом відвідати Україну та побачити російсько-українську війну на власні очі. Про це повідомляє Голос Америки.
У квітневій статті для The New York Times Венс заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах "настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити".
"Я кидаю виклик Джей Ді Венсу поїхати до України, отримати інформацію від українських військових, поговорити з людьми, а потім мені сказати свою думку. Припиняйте говорити про речі яких не знаєте, поки ви туди не поїдете", – сказав Грем на прохання ведучої Fox News Sunday прокоментувати заяву Венса.
Сенатор висловив переконання, що США здатні допомогти своїм союзникам, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню.
"Я був там [в Україні] лише два тижні тому. Вони змінили закони про призов. У них буде необхідний людський ресурс. Їм потрібна зброя <...> Українське військо, з нашою допомогою вбило 50% бойових сил росіян. Цього разу Україна має отримати ATACMS, щоб зруйнувати міст між Кримом та Росією, а також F-16", – висловився Грем.
- 20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
- Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.
Читайте також: Сенатор: США можуть відправити зброю Україні наступного тижня. Разом з ATACMS