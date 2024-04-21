Сенатор Грем запросив однопартійця, критика допомоги Україні, з'їздити разом до Києва

Сенатор від республіканців Джей Ді Венс раніше заявив, що США не здатні допомогти Україні

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА)

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував своєму однопартійцю Джею Ді Венсу разом відвідати Україну та побачити російсько-українську війну на власні очі. Про це повідомляє Голос Америки.

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У квітневій статті для The New York Times Венс заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах "настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити".

"Я кидаю виклик Джей Ді Венсу поїхати до України, отримати інформацію від українських військових, поговорити з людьми, а потім мені сказати свою думку. Припиняйте говорити про речі яких не знаєте, поки ви туди не поїдете", – сказав Грем на прохання ведучої Fox News Sunday прокоментувати заяву Венса.

Сенатор висловив переконання, що США здатні допомогти своїм союзникам, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Я був там [в Україні] лише два тижні тому. Вони змінили закони про призов. У них буде необхідний людський ресурс. Їм потрібна зброя <...> Українське військо, з нашою допомогою вбило 50% бойових сил росіян. Цього разу Україна має отримати ATACMS, щоб зруйнувати міст між Кримом та Росією, а також F-16", – висловився Грем.

У лютому 2024 року Грем хотів зірвати затвердження Сенатом пакета допомоги для України, несподівано виступивши проти. Таке рішення Грема викликало обурення та лють навіть у його однопартійців, які розраховували на підтримку сенатора. Водночас Грем продовжував позиціювати себе як "друга України".

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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