Сенатор Грэм пригласил однопартийца, критика помощи Украине, съездить вместе в Киев

Линдси Грэм (Фото: ЕРА)

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил своему однопартийцу Джею Ди Венсу вместе посетить Украину и увидеть российско-украинскую войну своими глазами. Об этом сообщает Голос Америки.

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В апрельской статье для The New York Times Вэнс заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах "столь велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить".

"Я бросаю вызов Джей Ди Венсу поехать в Украину, получить информацию от украинских военных, поговорить с людьми, а потом мне сказать свое мнение. Прекращайте говорить о вещах которых не знаете, пока вы туда не поедете", – сказал Грэм по просьбе ведущей Fox News Sunday прокомментировать заявление Венса.

Сенатор убежден, что США способны помочь своим союзникам, в том числе Украине, Израилю и Тайваню.

"Я был там [в Украине] всего две недели назад. Они изменили законы о призыве. У них будет необходим человеческий ресурс. Им нужно оружие <...> Украинское войско, с нашей помощью убило 50% боевых сил россиян. На этот раз Украина должна получить ATACMS, чтобы разрушить мост между Крымом и Россией, а также F-16", – сказал Грэм.

В феврале 2024 года Грэм хотел сорвать утверждение Сенатом пакета помощи для Украины, неожиданно выступив против. Такое решение Грэма вызвало возмущение и ярость даже у его однопартийцев, рассчитывавших на поддержку сенатора. В то же время Грэм продолжал позиционировать себя как "друга Украины".

20 апреля 2024 г. Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

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