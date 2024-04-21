Сенатор Грэм пригласил однопартийца, критика помощи Украине, съездить вместе в Киев
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил своему однопартийцу Джею Ди Венсу вместе посетить Украину и увидеть российско-украинскую войну своими глазами. Об этом сообщает Голос Америки.
В апрельской статье для The New York Times Вэнс заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах "столь велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить".
"Я бросаю вызов Джей Ди Венсу поехать в Украину, получить информацию от украинских военных, поговорить с людьми, а потом мне сказать свое мнение. Прекращайте говорить о вещах которых не знаете, пока вы туда не поедете", – сказал Грэм по просьбе ведущей Fox News Sunday прокомментировать заявление Венса.
Сенатор убежден, что США способны помочь своим союзникам, в том числе Украине, Израилю и Тайваню.
"Я был там [в Украине] всего две недели назад. Они изменили законы о призыве. У них будет необходим человеческий ресурс. Им нужно оружие <...> Украинское войско, с нашей помощью убило 50% боевых сил россиян. На этот раз Украина должна получить ATACMS, чтобы разрушить мост между Крымом и Россией, а также F-16", – сказал Грэм.
- 20 апреля 2024 г. Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
- Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
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